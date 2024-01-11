Омск, 11 января, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Российские «Сонцепёки» защитят от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и беспилотников-камикадзе. Такие планы усилить защиту экипажа и оборудования тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) есть у Омского завода транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Об этом 11 января сообщили в пресс-службе предприятия.

Александр Полегенько/ТАСС

Это позволят сделать бортовые экраны динамической защиты. Именно такую ТОС-1А «Солнцепёк» запатентовал завод, сообщил ТАСС. Обновлением стало оснащение шасси базового танка ТОС вертикальным фальшбортом в надгусеничных полках на всю длину.

По словам авторов изобретения, таким образом усилили защиту экипажа, наружного и внутреннего оборудования боевой машины ТОС от новых бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) и кумулятивных средств поражения ПТУР и РПГ (ручной противотанковый гранатомёт), осколков осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм, 155 мм и беспилотников модели «дрон-камикадзе».

Как сообщало ИА Регнум, экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» благодаря новейшим программным решениям теперь могут привязываться к местности и точнее бить по украинским военным, не выходя из машины. Это повышает оперативность и точность стрельбы, а также бережёт экипаж от ответного контрбатарейного огня ВСУ. «Солнцепёк» может практически сразу сменить позицию, так как не надо собирать оборудование.

Новый программно-аппаратный комплекс для «Солнцепёков» разработали во ВНИИ «Сигнал». Сейчас его серийно ставят на боевые машины.

Установка «Солнцепёк» разработана в 2001 году на основе советской огнемётной системы «Буратино» (её разработкой занималось ещё в далёких 1970-х годах омское «Конструкторское бюро транспортного машиностроения») и в сущности является её модификацией. По сути, обе установки представляют собой тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО), аналогичные «Граду», «Смерчу» и «Урагану».

В специальной военной операции «Солнцепёк» применяют с первых дней. Экипажи тяжёлых огнемётных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России 10 января поразили на купянском направлении укреплённые блиндажи и бронетехнику ВСУ. Огневую задачу выполнили с расстояния более 4,5 км с использованием современных программных систем топогеодезической привязки.