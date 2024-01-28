Херсон, 28 января, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) десантников Вооружённых сил России сбили на херсонском направлении три беспилотных летательных аппарата «Баба Яга». Об этом в воскресенье, 28 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«При обнаружении дежурными силами вражеских беспилотников у наших позиций расчёты ПВО соединения ВДВ в составе расчётов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три беспилотника ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что подразделения ПВО ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России несут постоянное дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения противника.

Как передавало ИА Регнум, 26 января официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины за прошедшую неделю потеряли на херсонском направлении свыше 335 военнослужащих, а также две боевые машины РСЗО «Град» и восемь артиллерийских орудий.

Кроме того, в субботу оборонное ведомство проинформировало, что экипаж модернизированного танка Т-62М уничтожил опорный пункт противника на правом берегу Днепра, ведя огонь с расстояния порядка трёх километров. Позиции украинской армии выявили группы глубинной разведки в районе Херсона.