Москва, 26 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю потеряли 785 военнослужащих на херсонском и запорожском направлениях, сообщил 26 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

Он рассказал, что на херсонском направлении российские войска действовали на упреждение, наносили удары авиацией и артиллерией по отрядам 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны ВСУ, находившимся возле населенных пунктов Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав.

«Потери противника составили свыше 335-ти военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии», — доложил Конашенков.

На запорожском направлении российские бойцы в течение недели наносили систематические огневые удары по подразделениям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в возле Работино, Вербового, Нестерянки и Пятихаток.

В этом районе украинская армия потеряла более 450 военных, три танка, четыре бронемашины, 17 автомобилей и 11 артиллерийских орудий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января Минобороны сообщило о срыве четырёх попыток ВСУ укрепиться в районах Старомайорского и Ровнополя под Донецком. Также российские подразделения нанесли удары авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами по позициям ВСУ у Константиновки и Новомихайловки.

25 января Конашенков доложил об улучшении позиции российской армии на донецком направлении. В районе Клещеевки в ДНР российские бойцы отразили три атаки украинских штурмовиков.