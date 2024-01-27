Москва, 27 января, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Экипаж модернизированного танка Т-62М уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 27 января сообщили в Минобороны.

Кадр из видео

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Кадры работы танкистов группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Позиции украинской армии выявили группы глубинной разведки в районе города Херсона. Командование решило нанести удар по ним из танковых орудий.

На выполнение боевой задачи выдвинулся экипаж танка Т-62М. Он за считаные минуты прибыл на огневую позицию. На кадрах видно, как боевая машина заняла позицию, произвела прицельный выстрел и корректировку огня и ударила вновь. Экипаж вёл огонь по противнику с расстояния порядка 3 км.

В итоге опорный пункт ВСУ уничтожили. Потери в рядах украинских военнослужащих составили до 15 бойцов убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Минобороны показало кадры работы операторов FPV-дронов (First-Person View — вид от первого лица) российской группировки войск «Восток», которые поразили опорные пункты украинской армии. На видео российские FPV-дроны заходят на цели — опорные пункты украинской армии — и наносят по ним удары.

23 января оборонное ведомство сообщило о подвиге российского танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, который помешал прорыву украинскими силами оборонительной линии на важном направлении специальной военной операции и уничтожил более 100 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, бойцы Вооружённых сил России подбили 16 единиц украинской бронетехники. В результате этого украинская армия истощила свой наступательный потенциал на этом участке фронта.