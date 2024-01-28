Москва, 28 января, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Так называемая «формула мира», предложенная главой киевского режима Владимиром Зеленским, препятствует разумным и альтернативным предложениям по урегулированию конфликта со стороны Китая, Бразилии и стран Африки, заявил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Встречи в «копенгагенском формате» и «формула» Зеленского узурпируют право на мирные инициативы и препятствуют продвижению разумных предложений других стран», — сказал Полищук в интервью ТАСС 28 января.

Дипломат подчеркнул, что встречи по продвижению требований Киева лишь мешают процессу урегулирования конфликта. Полищук напомнил, что в середине января в Давосе прошла четвёртая встреча по Украине в «копенгагенском формате», которые, по его словам, проводятся в первую очередь с целью расширить «антироссийский лагерь сторонников киевского режима».

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов российских субъектов заявил, что так называемая «формула мира» представляет из себя запретительные требования для переговорного процесса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не откажется от своих требований к Киеву и будет добиваться целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ 25 января подчеркнул, что Москва всегда была готова к политико-дипломатическому процессу. Однако, по его словам, такой диалог должен быть нацелен на то, чтобы прекратить использование Украины и в качестве оружия НАТО в борьбе против России.