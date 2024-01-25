Вена, 25 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Россия в украинском вопросе всегда была готова к политико-дипломатическому процессу, выстроенном не на ультиматумах Запада, а нацеленном устранить причины трагической ситуации. Об этом заявил постпред страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат отметил, что Россия никогда не устранялась от реального и результативного диалога о путях снижения напряженности и недопущения конфронтации.

«По Украине Россия всегда была готова к политико-дипломатическому процессу не на каких-то нереалистичных формулах в виде ультиматумов Запада, а на устранение причин трагической ситуации, которая сложилась после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года», — пояснил Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что сейчас такой диалог должен быть нацелен на то чтобы прекратить использование Украины и украинцев в качестве орудия стран НАТО в борьбе против России.

«Урегулирование должно носить устойчивый характер и исключать возможность раздуть конфликт с новой силой», — отметил Лукашевич.

В свою очередь, дипломат отметил, что Москва так и не получила взаимной конструктивной готовности оппонентов.

«Российская спецоперация будет продолжена в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН до полного устранения имеющихся угроз», — пояснил представитель России.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года подписал указ о запрете вести мирные переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 ноября, ссылаясь на данные от дипломатических и разведывательных источников, сообщал, что Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию США. Подобное заявление также делал 21 октября и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что состоявшиеся в Давосе переговоры представителей 83 стран по так называемой «формуле мира» главы киевского режима являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия, сказал пресс-секретарь президента.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова называла формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что её абсолютно невозможно реализовать.

Так называемую «Формулу мира» лидер киевского режима Зеленский выдвинул осенью 2022 года на саммите G20. В частности, концепция предполагала «восстановление территориальной целостности» Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех», радиационные, ядерные, продовольственные и энергетические гарантии и ряд иных пунктов. На тот момент глава киевского режима призвал мировые государства стать «сотворцами мира вместе с Киевом».