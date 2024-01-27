Львов, Украина, 27 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Мэр Львова Андрей Садовой высказался против службы в украинской армии двух своих старших сыновей, которые сейчас живут за границей. В ответ на критику по этому поводу он заявил, что они являются студентами, но пообещал, что позже сам пойдёт служить в Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с детьми.

Markiian Lyseiko/Global Look Press Мэр Львова Андрей Садовой

На опубликованном одним из украинских информагентств видео на вопрос, пойдут ли его сыновья в армию, Садовой ответил, что «это ждёт нас всех». Он рассказал, что у него пятеро детей, при этом двое старших сыновей сейчас учатся. Мэр признался, что хочет, чтобы они прерывали обучение и шли в армию.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года, её неоднократно продлевали.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Законопроект, который отправили на доработку, предусматривал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов.

В сентябре 2023 года стало известно о том, что на Украине собираются лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование. Авторы законопроекта признали, что проект направлен на увеличение мобилизационных возможностей ВСУ.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации. Он подчеркнул, что нехватка военнослужащих на фронте ощутима.

Украинский офицер рассказал, что в ВСУ всё чаще стали призывать людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела. По его словам, средний возраст бойцов украинской армии составляет 43 года, что превышает на десять лет показатель марта 2022 года. У многих из них серьёзные проблемы со здоровьем.

Облавы на мужчин сотрудник военкоматов устраивают прямо на улицах, в магазинах и общественном транспорте. В Одессе мужчину насильно мобилизовали прямо во время поездки в автобусе. Люди с оружием и в военной форме пытали силой вывести его из транспорта. Мужчина попросил пассажиров вызвать полицию.