Киев, 21 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка (военнослужащих на фронте) ощутима», — сказал он.

Вместе с тем Буданов не согласился с оценкой, что контрнаступление ВСУ на фронте летом 2023 года полностью провалилось. Он отметил, что нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование среди украинцев.

Среди прочего проект предусматривает снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин. Законопроект был отправлен на доработку.