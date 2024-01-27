Симферополь, 27 января, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца.

Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

«Боррель мне стал напоминать персонажа из известного советского мультфильма про храброго зайца», — сказал он в беседе с «РИА Новости», комментируя призывы главы евродипломатии поставлять Украине системы запуска ракет большой дальности и другое современное оружие.

Константинов предложил Боррелю хотя бы на час самому пойти в окопы, после чего, по мнению главы парламента Крыма, европейский дипломат перестал бы давать глупые советы.

Все заявления и уровень воздействия Борреля и других таких же персонажей на политику в мире не ничтожны, а равны нулю, отметил он.

«Они просто озвучивают доведённую до них повестку. Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за своё бормотание, смысл которого им самим непонятен», — добавил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Боррель в статье для газеты La Repubblica призвал ЕС поставлять Киеву системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. По его словам, Брюсселю необходимо направить ВСУ все средства, которые помогут им победить.

Глава европейской дипломатии 24 декабря заявил, что Москва победит ВСУ, если ЕС не мобилизуется в максимальной степени. При этом, говоря о возможности победы России в конфликте, он назвал её великой державой.