Донецк, 27 января, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Бронированные штурмовики Су-25 Воздушно-комических сил России нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 27 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Су 25

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что все цели, согласно докладам передового авиационного наводчика, были поражены. После выполнения задачи экипажи штурмовиков выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 26 января, официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за неделю потеряли на донецком направлении 1960 человек личного состава убитыми и ранеными. Также российские военные уничтожили 19 танков, в том числе немецкий Leopard, 22 боевые бронированные машины, а также машины реактивных систем залпового огня MLRS, HIMARS и «Град». На данном направлении ВС России нанесли удары по скоплениям живой и техники 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й и 93-х механизированных бригады ВСУ.