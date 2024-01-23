Москва, 23 января, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Российский танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова помешал прорыву противником оборонительной линии на важном направлении специальной военной операции и уничтожил более 100 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Кроме того, бойцы Вооружённых сил России подбили 16 единиц украинской бронетехники. В результате этого противник истощил свой наступательный потенциал на этом участке фронта.

Указанного результата удалось добиться благодаря грамотным действиям капитана Алибекова и его подчинённых, а также с помощью организованного взаимодействия между подразделениями войск.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Минобороны РФ проинформировало о том, что на донецком направлении российские военные при поддержке артиллерии за день отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ. Бои проходили в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка. В результате столкновений ВСУ лишились около 320 военнослужащих.

Минобороны РФ 22 января опубликовало кадры штурма бойцами Воздушно-десантных войск украинского опорного пункта при освобождении села Весёлое в Ясиноватском районе (ДНР). Российским штурмовым группам помогали с воздуха операторы беспилотных летальных аппаратов.