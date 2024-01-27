Вашингтон, 27 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Россия работает над созданием новой системы экономических связей, так как предыдущая оказалась опасной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова 27 января привела американская газета Washington Post.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По мнению автора публикации, у России появляется всё больше уверенности в том, что с помощью укрепления отношений с Китаем и странами Глобального Юга она сможет бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют США.

В свою очередь, Песков заявил изданию, что Россия не пытается подорвать доминирование США, а создает альтернативу существующей мировой финансовой системе.

Представитель Кремля уточнил, что Москва сейчас «строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадёжной, ложной и опасной».

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на то что Россию «душат и давят» со всех сторон, она обогнала Германии, став первой экономикой в Европе и пятой в мире. Глава государства подчеркнул, что Россия смогла обогнать страны Европы по паритету покупательной способности.

Путин 26 января поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днём республики, отметив, что Индия смогла добиться впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Он добавил, что Москва и Нью-Дели нарастят конструктивное сотрудничество на различных направлениях.

Глава государства 13 октября 2023 года призвал расширять сотрудничество государств СНГ со странами мирового большинства, Глобального Юга. Путин уточнил, что у этих стран близкие с государствами СНГ взгляды.