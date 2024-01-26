Москва, 26 января, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с Днём республики. Поздравительную телеграмму 26 января опубликовали на сайте Кремля.

Hindustan Times via www. imago-im/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент отметил, что Индия смогла добиться впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, а также пользуется заслуженным авторитетом и принимает активное участие в решении важнейших вопросов повестки дня на международном уровне.

«Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях», — говорится в поздравлении.

Глава государства уточнил, что это полностью отвечает интересам дружественных народов России и Индии, а также способствует упрочению безопасности и стабильности в регионе и мире. Путин также пожелал президенту и премьер-министру Индии доброго здоровья и успехов, а всем жителям республики — благополучия и процветания.

Индия получила независимость от Великобритании 15 августа 1947 года, и 26 января 1950 года вступила в силу конституция страны. С этого момент в стране отмечают День республики, в который в Нью-Дели проходит военный парад.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января Путин заявил, что России и Индии нужно решать вопрос о взаимном признании дипломов и научных степеней. По его словам, после этого студентам из Индии после обучения в России будет легче трудоустраиваться у себя дома, а обучающимся в Индии российским специалистам — легче трудоустроиться на родине.

Президент 27 декабря 2023 года заявил, что отношения России и Индии продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир. Глава государства отметил, что российско-индийский товарооборот уже второй год растёт уверенными темпами.