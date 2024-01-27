Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Сегодня исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Это особая дата для всей нашей страны, заявил 27 января заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте».

Павел Лисицын/РИА Новости

«Наш долг — бережно хранить память о подвиге советского народа, это источник мужества и стойкости в борьбе с силами фашизма», — заявил зампред.

Медведев напомнил, что блокада — живое напоминание об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и величайшем подвиге советского народа. Почти 900 дней и ночей город подвергался бомбардировкам. От голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей, но Ленинград выстоял. Советские солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу.

По словам зампреда главное, что фашисты так и не смогли сломить дух жителей. Скорбим о тех, кто погиб, защищая осаждённый город, кто ценой жизни прорвал блокаду, добавил он.

Как уточнил Медведев, сегодня при поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, враги навсегда исчезли с лица земли, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в день 80-летней годовщины освобождения Ленинграда на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге 27 января прошла церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина». В мероприятии, в частности, приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин 26 января назвал поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, великим нравственным примером для всех россиян.

В День снятия блокады в Санкт-Петербурге, 27 января, зажгли факелы на Ростральных колоннах. Факелы будут гореть утром с 10:00 до 12:00 и вечером — с 19:00 до 22:00.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В период с 12 по 30 января 1943 года Красная армия провела операцию «Искра», ставшую переломным моментом в битве за Ленинград, а 18 января 1943 года стало Днём прорыва блокады.