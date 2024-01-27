Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 11:02 — ИА Регнум. На Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге 27 января зажгли факелы на Ростральных колоннах в честь 80-летия снятия блокады. Их традиционно зажигают по самым торжественным праздникам, таким как День ВМФ, День Победы и блокадные даты.

Кадр из видео

Военная блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками, отрезавшими город от остальной страны с суши, продолжалась 900 дней — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В период с 12 по 30 января 1943 года Красная армия провела операцию «Искра», ставшую переломным моментом в битве за Ленинград, а 18 января 1943 года стало Днём прорыва блокады.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862883" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее в администрации Петербурга сообщили, что 27 января факелы будут гореть утром с 10:00 до 12:00 и вечером — с 19:00 до 22:00.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 января назвал поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда великим нравственным примером для всех россиян. Глава государства напомнил, что 27 января 2024 года в России отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

Ранее в этот же день глава государства заявил, что Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны. Путин подчеркнул, что поэтому память об этой войне священна для России.