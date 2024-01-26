Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что поколение, одержавшее победу над нацизмом и пережившее блокаду Ленинграда, всегда будет великим нравственным примером для всех россиян. Об этом глава государства сказал во время церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге 26 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Жизнь, единство, сплочённость поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою», — заявил российский лидер.

Путин напомнил, что на следующий день в России отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады, и новый ледокол, по его словам, станет ещё одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, выдержавших всё и сокрушивших нацистов.

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Во время церемонии Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград». Вместе с ним в мероприятии поучаствовали глава «Росатома» Алексей Лихачёв, президент ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор города Александр Беглов.

Ранее в тот же день в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны, поэтому память об этой войне священна для страны. По словам главы государства, верность традициям и сбережение памяти являются принципиальной позицией государства и общества и всего многонационального народа страны.