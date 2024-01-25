Купянск, Украина, 25 января, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили скрытые блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом в четверг, 25 января, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«После получения боевой задачи расчёты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВС Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что перед выполнением боевой задачи российские военные, перемещаясь бесшумно и передавая информацию по системе сигналов, совершили марш-бросок из тылового района к переднему краю. В ходе боевой работы, как рассказал оператор с позывным Вестник, используются беспилотники с приделанными к ним боеприпасами для РПГ-7.

Как передавало ИА Регнум, 24 января официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России за сутки уничтожили на купянском направлении до 175 человек личного состава ВСУ. Также противник потерял два танка, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гиацинт-С» и четыре САУ «Гвоздика». Кроме того, российские военные отразили пять атак украинских штурмовых групп.