Москва, 26 января, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В России создали беспилотный летательный аппарат «Ловкий», отличительная черта которого заключается в скорости полёта устройства. Как сообщили «РИА Новости» в компании-разработчике БПЛА «Хардберри-РусФактор», дрон способен развивать скорость, в два с половиной раза превышающую скорость всех беспилотников, находящихся на данных момент в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА «Ловкий». Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160… 200 километров в час», — приводит агентство слова генерального директора компании Алексея Германа.

Отмечается, что дрон-конвертоплан «Ловкий», предназначенный в первую очередь для разведки и корректировки артиллерийского огня, способен поддерживать свою работу в течение 1,5 часа без подзарядки, так как расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер. Дальность полёта и передачи данных БПЛА достигает 50 километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России в ближайшее время завершатся испытания антидроновых ракет, после чего они будут переданы на вооружение зенитных ракетных расчётов в зоне проведения специальной военной операции. Мини-ракеты, которые можно использовать в модернизированных ЗРК «Панцирь-СМ», предназначены в первую очередь для уничтожения малых БПЛА, квадрокоптеров и FPV-дронов. Благодаря небольшим габаритам в одну установку «Панцирь-СМ» может поместиться до 48 антидроновых снарядов вместо стандартных 12.