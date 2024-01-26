В России создали самый быстрых дрон из применяемых в зоне СВО
Москва, 26 января, 2024, 06:54 — ИА Регнум. В России создали беспилотный летательный аппарат «Ловкий», отличительная черта которого заключается в скорости полёта устройства. Как сообщили «РИА Новости» в компании-разработчике БПЛА «Хардберри-РусФактор», дрон способен развивать скорость, в два с половиной раза превышающую скорость всех беспилотников, находящихся на данных момент в зоне проведения специальной военной операции.
«Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА «Ловкий». Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160… 200 километров в час», — приводит агентство слова генерального директора компании Алексея Германа.
Отмечается, что дрон-конвертоплан «Ловкий», предназначенный в первую очередь для разведки и корректировки артиллерийского огня, способен поддерживать свою работу в течение 1,5 часа без подзарядки, так как расходует на 70% меньше энергии, чем любой квадрокоптер. Дальность полёта и передачи данных БПЛА достигает 50 километров.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России в ближайшее время завершатся испытания антидроновых ракет, после чего они будут переданы на вооружение зенитных ракетных расчётов в зоне проведения специальной военной операции. Мини-ракеты, которые можно использовать в модернизированных ЗРК «Панцирь-СМ», предназначены в первую очередь для уничтожения малых БПЛА, квадрокоптеров и FPV-дронов. Благодаря небольшим габаритам в одну установку «Панцирь-СМ» может поместиться до 48 антидроновых снарядов вместо стандартных 12.