Москва, 24 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Циклоны со стороны трёх океанов накрыли Россию, сообщили 24 января в центре погоды «Фобос». Как заявили синоптики, это стало причиной продолжающейся третьи сутки непогоды на Дальнем Востоке, которая затронула Приморье и Сахалин.

Николай Михальченко/ТАСС

«Сибирский антициклон оказался атакован циклонами, пробивающимися с трёх океанов — Ледовитого, Атлантического и Тихого. Последний как-раз в ответе за ухудшение погоды на Дальнем Востоке», — пояснили в «Фобосе».

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В то же время на Восточно-Европейскую равнину движутся тёплые воздушные массы, на востоке центрального района России и в приполярных областях ожидается снег, а на западе дождь.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января в Московской области ночная температура опускалась до -25 градусов. Как сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, холоднее всего было в Мелихово — -20,1, Можайске — -20,2, Подмосковном — -20,3, Солнечногорске — -21,1, Ново-Иерусалиме — -21,8, Михайловском — -22,8, Талдоме — -22,9, Клину — -25,0. На базовой московской метеостанции ВДНХ температура понизилась до -15,8.