Техас, США, 24 января, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Идею губернатора американского штата Техас Грега Эббота защищать собственными силами границу США с Мексикой от нелегальных мигрантов без помощи федеральных властей во главе с президентом Джозефом Байденом поддержал 23 января предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Губернатор Техаса выложил в социальной сети Х фотографии национальной гвардии штата и указал, что нацгвардия продолжает «удерживать оборону» города Игл-Пасс, который находится на границе с Мексикой. Эббот отметил, что Техас не собирается отказываться от мероприятий по обеспечению безопасности границы Соединённых Штатов Америки с Мексикой даже в отсутствие Байдена.

«Это замечательно», — такой комментарий оставил Маск к публикации Эббота.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск, комментируя разрешение Верховного суда США убрать с границы забор из колючей проволоки длиной почти 48 км, обвинил администрацию Байдена в активном содействии нелегальной миграции.

В свлю очередь, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что Верховный суд своим временным постановлением убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой помогает президенту США Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну.

Национальная гвардия Техаса 12 января взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Именно сюда попадают нелегальные мигранты после незаконного пересечения реки Рио-Гранде, по которой проходит граница двух государств.