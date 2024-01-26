Белгород, 26 января, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской армии 26 января сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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«Сегодня днём пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, запущенных украинской армией. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что инцидент произошёл возле села Красный Куток.

25 января ВСУ с помощью беспилотника также атаковали в Белгородской области хутор Лозовая Рудка. Дрон сбросил боеприпас на беззащитную женщину, она погибла. Всего в течение 25 января, как сообщил Гладков, ВСУ запустили по региону 16 артиллерийских снарядов, два миномётных, а также четыре раза атаковали населённые пункты с помощью дронов.