Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что только суд правомочен признать Главное управление разведки и Службу безопасности Украины террористическими организациями.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Что касается таких государственных структур, то это, пожалуй, даже должны быть не судебные решения. Это, вы знаете, политика такая историческая», — заявил глава государства.

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Путин подчеркнул, что ведь киевский режим так или иначе основан на преступлениях и совершает их ежедневно, в том числе в отношении собственных граждан. Уже признанные террористическими украинские организации являются таковыми и по своей идеологии, и по практике совершаемых ими действий, добавил президент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ России в октябре 2022 года заявила об ответственности ГУР минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова за организацию теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту. После этого МВД России объявило Буданова в розыск.

В апреле 2023 года Лефортовский суд заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России, обвинив его в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Позднее суд в Москве второй раз заочно арестовал Буданова, обвинив его в совершении 104 терактов.

В июле Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путём, а в августе пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Буданов выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское».

Министр иностранных дел Сергей Лавров 31 декабря заявил, что российские правоохранители фиксируют все зверства, которые творят украинские формирования. Он сообщил, что СК возбудил уголовные дела против 900 радикалов, более 200 членов украинских вооруженных формирований уже осудили, они получили длительные сроки лишения свободы.