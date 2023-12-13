Москва, 14 декабря, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск. Информация опубликована 13 декабря на сайте МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в публикации.

Статья, по которой разыскивается руководитель ГУП минобороны Украины, не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ России в октябре 2022 года заявила об ответственности ГУР Минобороны Украины и его руководителя Буданова за организацию теракта 8 октября 2022 года на Крымском мосту.

Кроме того, Украина в мае текущего года Буданов в ответ на то, что спецслужбы США признали власти Украины причастными к теракту, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь российского писателя и философа Александра Дугина, заявил, что СБУ продолжит нападать на русских по всему миру.