Москва, 31 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства и каждого из преступников киевского режима настигнет справедливое возмездие. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД в интервью «РИА Новости» напомнил, что по линии Следственного комитета России возбудили более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц, включая членов радикальных националистических объединений, представителей украинских силовых структур и наёмников, а также представителей военного и политического руководства Украины.

При этом на сегодня российские суды за совершенные злодеяния приговорили к длительным срокам лишения свободы уже свыше 200 представителей украинских вооруженных формирований.

«Такая же судьба ждёт и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие», ― подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страдания мирного населения Донбасса начались ещё в 2014 году. Виновных в них также привлекут к ответственности, заверил министр.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Карло Масала заявил, что массированные удары по украинским военным объектам, которые нанесла в последнее время Россия, показали, чего Украине нужно ожидать в 2024 году. Он призвал Киев не надеяться, что Россия растратила все ракеты, так как её промышленность нарастила их производство в несколько раз с начала спецоперации. Эксперт также назвал наступающий год решающим для Украины, так как она может остаться без помощи Запада и не удержать свои позиции.

Канадская журналистка Ева Бартлетт заявила, что киевский режим уже не один год совершает военные преступления, обстреливая ДНР. Она рассказала, как ходила на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». При этом ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей. Корреспондент подчеркнула, что намеренные удары по скоплению гражданских — это военное преступление.

После обстрела Белгорода со стороны ВСУ, в результате которого погибли 22 человека и более сотни пострадали, в Министерстве иностранных дел России заявили, что таким образом Киев показал своё бесчеловечное нацистское нутро.

В МИД подчеркнули, что киевский режим совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода. Также российские дипломаты отметили, что после того, как Совет Безопасности ООН разберёт случившееся, все организаторы и исполнители теракта понесут неотвратимое наказание.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник 15 января заявил, что Следственный комитет России на данный момент возбудил более 2 тыс. уголовных отношении более 600 украинских националистов. Потерпевшими признаны 118 тыс. жителей Донбасса.