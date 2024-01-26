Остин, США, 26 января, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик потребовал от президента США Джо Байдена «уйти с дороги» и не мешать силовикам штата защищать его границу с Мексикой. Его слова 26 января опубликовало американское издание The Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам вице-губернатора, самой большой ошибкой для действующей американской администрации станет столкновение с местными правоохранителями, военными и национальной гвардией на южной границе Техаса, так как они выполняют работу, которую от них «ждёт американский народ».

Патрик отметил, что власти штата приветствуют любую помощь от других штатов, которую нужно организовать через соответствующие инстанции, чтобы «тысячи людей не объявились завтра же».

«Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем своё дело и защитим границу. Они не нужны нам», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 января губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать американскую границу. По их словам, действия главы Белого дома и его администрации сделали страну и её граждан полностью уязвимыми перед беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов.

Губернатор Техаса Грег Эббот 25 января объявил о «вторжении» и мерах самозащиты в связи с осложнением ситуации с нелегальными мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, потому что федеральные власти не справляются с охраной границы США.

Национальная гвардия Техаса 12 января взяла под контроль участок федеральной границы между США и Мексикой и запретила доступ туда агентам федеральной пограничной службы. Это произошло на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс.

После этого Верховный суд США выпустил временное постановление — убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой. Его раскритиковал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, заявивший, что такое решение помогает Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну.