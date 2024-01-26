Вашингтон, 26 января, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Обвинение действующей администрации президента США Джозефа Байдена в нежелании защищать американскую границу выдвинули губернаторы-республиканцы 25 штатов. Об этом говорится в заявлении губернаторов, опубликованном 25 января на сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Указывается, что американский лидер и его администрация сделали страну и её граждан полностью уязвимыми перед беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов, проникающих в США через границу с Мексикой.

«Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США», — отмечается в заявлении.

Губернаторы поддержали действия властей штата Техас, которые приняли решение самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от проникновения нелегальных мигрантов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Техаса во главе с губернатором Грегом Эбботом приняли решение объявить о «вторжении и праве на самозащиту», так как федеральные власти США не справляются с задачей по охране границы.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон указал, что Верховный суд своим временным постановлением убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой помогает президенту США Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну.

Идею губернатора Техаса Эббота защищать собственными силами границу США с Мексикой от нелегальных мигрантов без помощи федеральных властей поддержал 23 января предприниматель и миллиардер Илон Маск.