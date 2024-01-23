Техас, США, 23 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Верховный суд своим временным постановлением убрать ограждения на границе штата Техас с Мексикой помогает президенту США Джо Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну. Такое мнение высказал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

ТАСС/EPA/Luis Torres

«Уничтожение пограничных барьеров в Техасе не поможет соблюдать закон или защитить американских граждан. Эта борьба ещё не окончена», ― написал Пакстон на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной почти 48 км на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы губернатора штата Грега Эбботта с наплывом мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, власти штатов Техас, Аризона и Флорида в 2022 году начали массово отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, незаконно проникших в США через границу с Мексикой. Таким образом они пытаются протестовать против чересчур мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.

Телеканал CBS 12 января сообщил, что национальная гвардия американского штата Техас взяла под контроль участок федеральной границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Инцидент произошёл на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс. Именно сюда попадают нелегальные мигранты после незаконного пересечения реки Рио-Гранде, по которой проходит граница двух государств.

Распоряжение развернуть нацгвардию поступило от губернатора Техаса. Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил действующую администрацию США в активном содействии нелегальной миграции. Об этом он заявил на фоне разрешения Верховного суда США убрать забор из колючей проволоки, который был размещён вдоль границы Мексики и штата Техас.

Ранее Илон Маск, комментируя новость о закрытии школы в Нью-Йорке в связи с размещением на её территории нелегальных мигрантов, предположил, что власти США в скором времени начнут расселять мигрантов-нелегалов в дома престарелых американцев. Также предприниматель неоднократно обвинял президента Джо Байдена в проводимой им чрезмерно мягкой миграционной политике, указывая на тот факт, что число незаконных мигрантов в стране значительно увеличилось по сравнению с временами президентства Барака Обамы и Дональда Трампа.

Джо Байден 19 января в ходе выступления в Белом доме на конференции мэров городов США анонсировал скорую сделку в Сенате по изменению миграционной политики в обмен на одобрение помощи Украине. Глава государства признал, что стране необходимы значительные изменения политики на границе, в том числе изменения системы предоставления убежища иностранцам.