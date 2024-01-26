Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Об этом сообщило местное издание Newswire 26 января. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла. 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на ходу из состава. Путешественницу с травмами доставили в стационар Демодара. Там девушке оказали медицинскую помощь.

Alexanderl/Global Look Press

Как сообщало ИА Регнум, 24 января боец (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа. Инцидент произошёл в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Спортсмен сорвался с балкона и выпал с десятого этажа на улицу, по словам родственников бойца. По их мнению, Зайналова спасло то, что он упал на стоящую внизу машину. В результате он оказался в реанимации. Состояние бойца врачи оценивали как тяжёлое.

9 января в австрийском Тироле из-за падения кабины канатной дороги на горнолыжном курорте «Вена», пострадали четыре человека. Причиной происшествия, по предварительной информации, оказалось падение дерева на трос канатной дороги.