Ростов-на-Дону, 24 января, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Боец (ММА) Магомед Зайналов по прозвищу Веном выпал с десятого этажа. Инцидент произошёл в одной из многоэтажек Ростова-на-Дону. Об этом сообщил его соперник по предстоящему бою Эдуард Кузьминов в социальных сетях.

Спортсмен сорвался с балкона и выпал с десятого этажа на улицу, сообщили родственники бойца. По их словам, Зайналова спасло то, что он упал на стоящую внизу машину. Сейчас боец в реанимации. Его состояние врачи оценили как тяжёлое.

Хозяин Nissan X-Trail, на который приземлился Веном, намерен подавать на упавшего в суд, так как происшествие не является страховым случаем.

В полиции прокомментировали падение бойца.

«24-летний гражданин получил травмы в результате падения из окна квартиры на десятом этаже. Пострадавший госпитализирован. Предварительно, криминальных обстоятельств происшествия в результате проведения первичных проверочных мероприятий не выявлено», — пояснили в пресс-службе ростовской полиции aif.ru.

Полицейские начали проверку.

Из-за полученных травм спортсмен не сможет принять участие в ближайшем поединке с Эдуардом Кузьминовым. Бой назначен на 2 февраля.

«Хочу помолиться за Венома, чтобы у него было все хорошо, и чтобы он восстановился. И вас тоже прошу. Давайте все помолимся за него. Все в жизни бывает. Жизнь скоротечна, поэтому, дай Бог чтобы все было хорошо у Венома», — сказал Кузьминов в видеообращении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января в Москве два стоматолога устроили на работе «соревнование» по армрестлингу. Проигравшего медика госпитализировали в больницу со сложным переломом руки.

У стоматолога диагностировали закрытый винтообразный перелом плечевой кости со смещением отломков. Информацию о происшествии из больницы передали в полицию, там начали проверку.