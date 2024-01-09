Вена, 9 января, 2024, 20:33 — ИА Регнум. В результате падения кабины канатной дороги на горнолыжном курорте в австрийском Тироле пострадали четыре человека. Об этом 9 января сообщил телеканал Oe24.

Hans

Отмечается, что инцидент произошёл на курорте Хохотц. Причиной происшествия, по предварительной информации, оказалось падение дерева на трос канатной дороги.

«Кабина подъёмника на канатной дороге Ачеркогель, который поднимается на высоту 2023 метра и преодолевает около трёх километров <…> сорвалась вместе с четырьмя лыжниками во вторник утром», — говорится в сообщении.

В окружной полиции уточнили, что пострадавшими предварительно оказались члены одной семьи из Дании — отец, его сын и дочь, а также дядя. Мужчинам 44 и 47 лет, детям — 19 и 20 лет.

На место падения кабины прибыли сотрудники спасательных служб, из-за произошедшего работу подъёмника приостановили. По информации полицейских, пострадавших спасли с помощью вертолёта и госпитализировали с серьезными травмами. Один из них находится в отделении интенсивной терапии в Инсбруке.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля 2023 года в Карачаево-Черкесии пришлось привлекать спасателей из-за аварии на канатной дороге в посёлке Домбай. Из-за остановки подъёмника над землей зависли 36 пассажиров.

Туристам оказали помощь по спуску с канатной дороги, в результате инцидента никто не пострадал. В момент происшествия не было ветра, что позволило спасателям быстро эвакуировать оказавшихся в трудной ситуации туристов.