Москва, 26 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Поставки приоритетных образцов вооружений в российской армии выросли в 2023 году в пять раз благодаря перераспределению структуры гособоронзаказа, сообщил 26 января заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Михаил Куравлев/РИА Новости

«В 2023 году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз», — заявил он.

Криворучко также добавил, что объём финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое, в 2023 году — на 24%.

На Едином дне приёмки военной продукции замминистра добавил, что по итогам 2023 года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта.

Как сообщало 26 января ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на Едином дне приёмки военной продукции заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне СВО благодаря росту производства основных видов вооружений и боеприпасов. Министр подчеркнул, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО.

Помимо этого, 9 января Шойгу заявил, что Минобороны в 2024 году продолжит оснащение российских бойцов в зоне СВО вооружением с искусственным интеллектом.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной техники 11 января заявил, что в 2023 году выполнили все запланированные поставки особо необходимых средств вооружений.