Москва, 11 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В 2023 году выполнили все запланированные поставки особо востребованных средств вооружений, сообщил 11 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной техники.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Были выполнены все запланированные поставки особо востребованных образцов вооружения и средств поражения», — заявил Медведев, поблагодарив членов рабочей группы за чёткую и слаженную работу в 2023 году.

Он отметил, что в зоне особого внимания будет реализация инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Медведев отметил важность выполнения инвестиционных проектов в запланированные сроки. В этой связи он попросил коллег из министерства промышленности и торговли ежемесячно представлять сводный отчёт о ходе работы.

По словам Медведева, серия результативных ударов по военным объектам на Украине подтверждает успешную и эффективную работу ОПК в 2023 году.

Зампред Совета безопасности сообщил также, что доложил главе государства Владимиру Путину основные итоги деятельности рабочей группы ВПК по контролю за производством востребованных образцов вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино Медведев заявил, что в России фиксируется невиданный уровень роста производства вооружения и военной техники. Он отметил кратный рост производства вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения.

Путин 19 сентября отметил, что в 2023 году предприятия военно-промышленного комплекса страны сохранили стабильный темп работы, увеличив при этом выпуск по отдельным направлениям. Глава государства подчеркнул, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза.

Министр обороны Сергей Шойгу в 2023 году поставил перед военными заводами задачи по дальнейшему наращиванию производства в рамках гособоронзаказа.