Москва, 9 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В 2024 году Минобороны продолжит оснащение российской армии вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах. Об этом 9 января на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

РИА Новости

«Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах», ― сказал глава ведомства.

В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды оружия на новых физических принципах: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.

Министр обороны добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения.

На расширенном заседании ведомства Минобороны 19 декабря Шойгу заявил, что российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у российской армии есть всё необходимое, и Родина ждёт отдачи. Он добавил, что России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами.