Вашингтон, 26 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. США опередили Китай в гонке за крупнейшую экономику мира, отчасти благодаря активному американскому потребителю, сообщил 26 января Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этого не ожидали. В начале прошлого года США были склонны к рецессии, поскольку Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией», — говорится в материале.

По итогам 2023 года Валовой внутренний продукт США вырос на 6,3% в номинальном выражении, Китая — на 4,6%. Руководство Китая борется с худшей дефляцией за последнюю четверть века и тяжестью многолетнего кризиса на рынке недвижимости.

Эсвар Прасад, который когда-то возглавлял команду Международного валютного фонда (МВФ) по Китаю, а сейчас работает в Корнелльском университете заявил, что сильные показатели экономики США вкупе со всеми препятствиями, с которыми сталкивается экономика КНР, делают менее очевидным предположение о том, что ВВП Китая когда-нибудь опередит ВВП США.

При этом, в материале говорится, что Китай, напротив, борется с многолетним спадом на рынке недвижимости и сильнейшей за последние 25 лет дефляцией. Экспорт, который когда-то был важнейшей опорой роста, сократился в 2023 году, а безработица среди молодежи резко выросла.

Как сообщало ИА Регнум, по паритету покупательной способности экономика Китай обогнала США в 2022 году. Тогда ВВП США составил $25,04 трлн, а ВВП Китая — $18,32 трлн, а по паритету покупательной способности — напротив, Китай лидирует ($30,07 трлн против $25,04 трлн у США).

В августе 2023 года обозреватели The Wall Street Journal сообщили, что экономика Китая, демонстрировавшая рост на протяжении 40 лет, рискует перейти в затяжную стагнацию. По их мнению, экономическая модель Пекина исчерпала себя.

При этом главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский заявлял, что статистика Китая по итогам первого полугодия 2023 года говорит об обратном, и темпы роста ВВП увеличились на 6,5%.

В ноябре министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что замедление роста экономики Китая в первую очередь оказало бы негативное влияние не на США, а на другие государства, активно торгующие с Китаем.