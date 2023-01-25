Пекин, 25 января, 2023, 09:02 — ИА Регнум. По паритету покупательной способности экономика Китай обогнала США в 2022 году, сообщает Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Если в более привычной системе измерения объёмов экономики, а именно — с помощью ВВП первенствуют по итогам минувшего года США ($25,04 трлн против $18,32 трлн у Китая), то по паритету покупательной способности — напротив, Китай лидирует ($30,07 трлн против $25,04 трлн у США).

Авторы статьи отмечают, что система измерения объёмов экономики при помощи ВВП, рассчитанного в долларах, больше не может давать объективной картины.

Согласно этой, уже устаревшей системы, китайский ВВП оказывается меньше, чем он есть на самом деле. К тому же обменный курс юаня по отношению к доллару не отражает его покупательной способности в Китае, ведь за рубежом он слабее, чем внутри страны.