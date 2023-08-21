Москва, 21 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Прогнозы обозревателей издания The Wall Street Journal о надвигающейся стагнации и «закате» экономики Китая вызывают сомнения и похожи на политический заказ, поэтому их не стоит рассматривать всерьёз. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее обозреватели The Wall Street Journal Линлин Вэй и Стелла Ифань Се написали, что экономика Китая, демонстрировавшая рост на протяжении 40 лет, рискует перейти в затяжную стагнацию. По их мнению, подъём экономики позволял властям КНР в течение нескольких десятилетий инвестировать в строительство заводов, небоскрёбов и дорог. Сейчас же, по мнению авторов, экономическая модель Пекина себя исчерпала — в стране наблюдаются многочисленные проблемы, в том числе неблагоприятная демографическая ситуация и увеличение разрыва с партнёрами из США, что ставит под угрозу приток иностранных инвестиций.

«Категорически не согласен, это явно заказная статья. Статистика Китая по итогам первого полугодия 2023 года говорит об обратном — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы прироста ВВП увеличились на 6,5%. Это очень приличный для Пекина показатель. А США заинтересованы в том, чтобы показать, что у Китая нет успехов», — рассказал Островский.

Эксперт объяснил, что сейчас Пекин развивает так называемую программу двойной циркуляции, которая подразумевает развитие Китая не только за счёт внешней торговли, но и благодаря внутреннему спросу. По словам Островского, этот показатель будет высоким всегда за счёт большого населения страны. Эксперт отметил, что для Китая есть три основных риска, которые могут несколько затормозить рост экономики страны.

«Это проблема народонаселения, которая связана с новой политикой иметь лишь одного ребёнка в семье. Отсюда снижается доля трудового ресурса. Кроме того, не хватает нефти и природного газа. И, наконец, экология, проблемы которой возникли ещё с 1990-х годов. Безусловно, проблемы есть, у кого их нет. Но бюджет страны, доля валютной прибыли и даже показатели внешней торговли по сравнению с другими странами выглядят нормально», — отметил Островский.

Аналогичной позиции придерживается экономист, эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Он также усомнился в достаточной объективности обозревателей The Wall Street Journal.

«Они описали однобокую модель. Взгляд из Вашингтона вообще часто довольно односторонен. Они говорят о китайском кризисе, подобном японскому, и что ноги будут расти из рынка недвижимости, приводя в пример достроенные, но пустующие дома. И анализируют как бы с позиции рыночной экономики. Но это всё в корне неправильно. В Китае есть программы равномерного развития территорий, которые предусматривают планомерную застройку самых разных регионов страны для их будущего развития», — рассказал Солабуто.

Также экономист обратил внимание на то, что авторы материала пытались упрекнуть Пекин в выборе производственной модели экономики, а не сервисной, как принято в Европе и США.

«Авторы всё причёсывают под западные мерки, но непонятно, кому это надо и зачем? Это абсолютно политизированная статья, которая пытается сказать, что США победят в противоборстве с Китаем. Чисто геббельсовская пропаганда, не более того», — заключил Солабуто.

Ранее в КНР предупредили о возможности принять ответные меры на ограничения со стороны США в сфере инвестиций в технологическую отрасль. В министерстве коммерции КНР отметили, что США, ограничивая иностранные инвестиции американских компаний под предлогом «снижения рисков», занимаются разрывом связей и цепочек в инвестиционной сфере, серьёзно отступают от принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции.

До этого, 9 августа, президент Соединённых Штатов Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая. В администрации президента уточнили, что этот указ предоставит министру финансов полномочия по регулированию инвестиций.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель не исключает возможности введения санкционных мер в отношении Китая в случае, если Пекин откажется от снижения барьеров для экспорта из объединения.