Вашингтон, 21 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Экономический рост Китая, который продолжался почти 40 лет и сделал экономику страны одной из самых больших в мире, закончился. Такое мнение 20 августа высказали обозреватели американской газеты The Wall Street Journal Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.

Иван Шилов ИА Регнум

Как напомнили авторы публикации, рост экономики позволял Пекину десятилетиями вкладываться в строительство заводов, высотных зданий и дорог.

«Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чьё экспортное мастерство распространилось по всему миру», — говорится в статье.

По словам обозревателей, на данный момент эта экономическая модель перестаёт работать и у китайских властей, по их мнению, заканчиваются возможности по расширению инфраструктуры, а в некоторых частях страны имеются малоиспользуемые мосты и аэропорты. При этом миллионы квартир стоят пустыми и резко снизилась окупаемость инвестиций.

«Признаки проблем видны не только в мрачных экономических данных Китая, но и в отдалённых провинциях, в том числе Юньнань на юго-западе, которая недавно заявила, что потратит миллионы долларов на строительство нового карантинного объекта COVID-19 размером почти с три футбольных поля, несмотря на то, что Китай прекратил свою политику «нулевого Covid» несколько месяцев назад», — отмечается в публикации.

Уточняется, что также экономика КНР столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией в стране и «увеличивающимся разрывом» с Соединёнными Штатами и американскими союзниками, что, по мнению журналистов, может отразиться на инвестициях в китайскую экономику.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — утверждают журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа стало известно, что власти КНР намерены противостоять попыткам Белого дома создавать группировки и военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трёхсторонней встречи руководителей США, Японии и Южной Кореи в резиденции американского президента Джо Байдена.

До этого замглавы Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель не исключает возможности введения санкционных мер в отношении Китая в случае, если Пекин откажется от снижения барьеров для экспорта из объединения.