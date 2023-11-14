Сан-Франциско, США, 14 ноября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Замедление роста китайской экономики и связанные с этим риски стали одной из тем обсуждения на совещании глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом на пресс-конференции по итогам совещания сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

Li Rui/Global Look Press

При этом она подчеркнула, что замедление роста экономики Китая в первую очередь оказало бы негативное влияние не на США, а на другие государства, активно торгующие с КНР.

Йеллен добавила, что на двусторонней встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном она затрагивала вопрос избыточного китайского предложения в некоторых сферах. По её словам, стороны согласились с необходимостью обеспечивать равные условия для экономических игроков и стремиться к честным торговым отношениям.

Как сообщало ИА Регнум, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявил, что по итогам 2023 года темпы роста объёма внутреннего валового продукта (ВВП) Китая могут оказаться выше прогнозируемого уровня и составить 6%. Ранее власти Китая установили целевой показатель темпов роста ВВП на 2023 год на уровне 5%.

В августе обозреватели The Wall Street Journal Линлин Вэй и Стелла Ифань Се написали, что экономика Китая, демонстрировавшая рост на протяжении 40 лет, рискует перейти в затяжную стагнацию. По их мнению, экономическая модель Пекина себя исчерпала — в стране наблюдаются многочисленные проблемы, в том числе неблагоприятная демографическая ситуация и увеличение разрыва с партнёрами из США, что ставит под угрозу приток иностранных инвестиций.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отметил, что подобные прогнозы вызывают сомнения и похожи на политический заказ, поэтому их не стоит рассматривать всерьёз. Он добавил, что статистика Китая по итогам первого полугодия 2023 года говорит об обратном — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы прироста ВВП увеличились на 6,5%. Это очень приличный для Пекина показатель.