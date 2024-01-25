Москва, 25 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 305 бойцов на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации ― запорожском, херсонском и южнодонецком. Об этом 25 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под огонь российской артиллерии и авиации на запорожском направлении попали скопления живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады теробороны. Удары по ним российские военные нанесли в районах Работино, Юрковки и Вербового.

«ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 130-ти военнослужащих, танк и четыре пикапа», ― уточнил Конашенков.

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