Донецк, 13 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» против американских истребителей F-16, которые Украина может получить от западных союзников в качестве военной помощи. Об этом сообщило издание The National Interest.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

«Теперь, когда Киев вскоре поднимает эти истребители в воздух, истинные возможности С-500 подтвердятся на практике, ведь Москва может отправить эти комплексы для усиления противовоздушной бороны», — говорится в материале издания.

Отмечается, что этот зенитно-ракетный комплекс был разработан специальной для борьбы с истребителями пятого поколения, а её ракеты способны преодолевать расстояние в более чем 600 километров. По мнению авторов материала, именно страх перед С-500 стал причиной отказа или задержки ряда стран предоставить Украине истребители F-16.

Напомним, что 6 января Дания приняла решение на несколько месяцев отложить первую поставку истребителей F-16 на Украину. В министерстве обороны королевства подчеркнули, что украинские военные и пилоты на данный момент не готовы к использованию этого типа вооружения.

Зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», поступил в серийное производство в 2021 году. Осенью того же года боевые машины появились на вооружении ВС России. Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года журналисты китайского издания Sohu назвали российский ЗРК С-500 новым щитом будущем воздушно-космической обороны России. Авторы материала отметили, что «Прометей» может не только перехватывать сверхзвуковые крылатые и баллистические ракеты и другие цели, но и создавать угрозу для низкоорбитальных спутников и других летательных аппаратов.