Вашингтон, 14 января, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В случае поставок Украине американских истребителей F-16 российские военные начнут охотиться за этими самолётами. Такое мнение 13 января высказала экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Если взять небольшое число F-16, посадить в них неопытных пилотов и тут же их отправить в зону крайне активных боевых действий — где, кстати, на них будут специально охотиться, пусть их и будет немного, поскольку эти истребители способны нести вооружения, которые могут наносить удары глубоко внутри российской территории, а украинцы уже показали, что готовы пытаться распространить масштабы боевых действий за пределы изначальной российской границы… В общем, на них будут охотиться», — сказала она.

По словам эксперта, также на выживаемость американских истребителей в боевых действиях с Вооружёнными силами России повлияет отсутствие опыта использования F-16 у украинских военных лётчиков.

Как сообщало ИА Регнум, американское издание The National Interest 13 января написало, что российские военные могут применить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» против F-16, которые пообещали поставить Киеву западные союзники. Журналисты отметили, что С-500 специально создавали для борьбы с истребителями пятого поколения и его ракеты могут лететь на расстояние в более чем 600 километров.

Дания 6 января приняла решение отложить первую поставку истребителей F-16 Киеву на несколько месяцев. В минобороны страны указали на неготовность к их использованию у украинских военных и пилотов.