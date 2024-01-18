Москва, 18 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Евросоюза увеличить помощь Украине из-за страха остаться один на один в «противостоянии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указывается в публикации, ошеломительная победа Дональда Трампа на праймериз в Айове лишь повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придётся самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если Трамп вновь станет президентом.

Авторы материала высказали мнение о том, что, столкнувшись с этой опасностью Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры Евросоюза активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что Шольц всё чаще выражает своё разочарование по поводу уровня военной помощи, которую страны Европейского союза предоставляют Киеву. По мнению авторов статьи, самый большой вызов безопасности Европы со времён Холодной войны — это пугающая перспектива необходимости финансировать и вооружать Украину без поддержки Соединённых Штатов, которая обнажит политические линии разлома в Евросоюзе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем 19 декабря 2023 года российский лидер заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября 2023 года заявил, что Европа сейчас «абстрагируется» от принципа неделимости и безопасности. Он отметил, что расширение НАТО вызовет ответные меры со стороны России.