Тамбов, 25 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Уроженец Тамбова Станислав Беззубкин являлся командиром самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными над территорией Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Тамбовской области Максим Егоров.

Иван Шилов ИА Регнум Ил-76

«Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин», — написал губернатор.

Глава области отметил, что экипаж увёл подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы защитить мирных жителей. Егоров подчеркнул, что тем самым лётчики совершили подвиг.

Губернатор также выразил соболезнования от имени всех жителей региона семье Беззубкина и близким всех членов экипажа. Он назвал удар по Ил-76 подлым поступком и выразил уверенность в том, что виновные ответят за свои действия.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска сбили тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 24 января. Они ударили по воздушному судну из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области.

Самолёт упал в Корочанском районе Белгородской области. На его борту находились российские лётчики, 65 украинских военнопленных и трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

Все, кто находился в самолёте, погибли. Министерство обороны РФ назвало удар Киева по Ил-76 терактом. В ведомстве отметили, что военнопленных доставляли на самолёте для обмена и украинская сторона знала об этом.

Украинские СМИ стали распространять сообщения о причастности ВСУ к падению Ил-76. Однако после они начали удалять эту новость.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил указанную реакцию СМИ Украины Он заявил, что украинская пропаганда показала свое лицемерие, освещая крушение самолёта в Белгородской области. В распоряжении ИА Регнум оказалась видеозапись с кадрами крушения Ил-76 в Белгородской области.