Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Украинская пропаганда продемонстрировала лицемерие, освещая крушение российского военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ, заявил 24 января на брифинге в штаб-квартире ООН глава МИД России Сергей Лавров.

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Он указал на то, что украинские СМИ, узнав о ЧП, начали писать, что самолёт сбили ВСУ, но потом стали удалять эти сообщения, когда появились данные о гибели украинских военнопленных, находившихся на борту.

«Сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковёр бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», — заявил Лавров.

Он сообщил, что Ил-76 летел из Подмосковья в Белгород, на нём находились 65 военнопленных, три российских офицера, которые их сопровождали, а также шесть человек экипажа. Все они погибли.

Лавров также заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиакатастрофой под Белгородом на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Он надеется, что председательствующая в совете Франция не будет тянуть с назначением заседания. Глава МИД отметил, что Россия устанавливает факты и может рассказать в Совбезе ООН, как ВСУ сбили самолёт.

По информации Минобороны РФ, украинские войска сбили Ил-76 с помощью зенитного ракетного комплекса, который находился возле села Липцы в Харьковской области. Российские радиолокационные средства зафиксировали пуск двух ракет.

В российском министерстве подчеркнули, что пленных доставляли к украинской границе для обмена и в Киеве об этом знали. Главное управление разведки Украины подтвердило, что на 24 января назначили обмен военнопленными, но он не состоялся.