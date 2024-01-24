Белгород, 24 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появилась видеозапись крушения тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Кадр из видео

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На кадрах запечатлён момент падения воздушного судна, а затем взрыв, после чего в небо начали подниматься огромные клубы густого чёрного дыма с огнём.

ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января стало известно, что самолёт Ил-76 потерпел крушение под Белгородом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на месте происшествия работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Позднее в этот же день Министерство обороны России подтвердило крушение военного-транспортного самолёта Ил-76 на территории Белгородской области. Отмечалось, что на воздушном судне перевозили 65 пленных украинских бойцов для обмена. Кроме того, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На место аварии отправили комиссию ВКС России для установления причин крушения.