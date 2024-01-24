Москва, 24 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня на выборах президента России, запланированных на март 2024 года. Решение ЦИК приняла на заседании 24 января.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

На бюллетене будет несколько степеней защиты, в том числе защитная сетка зелёного цвета.

«На каждый бюллетень наклеивается специальный знак — марка в верхнем углу. На лицевой стороне предусмотрено место для печати избирательной комиссии и подписей двух её членов с правом решающего голоса», ― рассказала секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

Так, фамилии кандидатов укажут в алфавитном порядке, рядом с ними пропишут год рождения, место жительства и название политической силы, если кандидат выдвинут от партии. Кроме того, в соответствии с законом необходимо указать сведения о судимости, статусе иностранного агента или аффилированности с такими лицами. Как подчеркнула Бударина, в нынешней избирательной кампании таких кандидатов нет.

Также бюллетень содержит разъяснения о порядке его заполнения. Текст разместят строго на одной стороне листа. Ширина бюллетеня составит 210 мм, длина будет определяться количеством зарегистрированных кандидатов.

Избирательные бюллетени отпечатают на русском языке, а по решению избиркома региона могут также отпечатать на языках республик. Справа от сведений о каждом кандидате поместят пустой квадрат для голосования.

Текст избирательного бюллетеня ЦИК утвердит после завершения регистрации кандидатов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Голосование впервые пройдёт в течение трёх дней: 15–17 марта. В 2024 году в выборах впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

ЦИК 22 января объявила о начале приёма подписей в поддержку кандидатов.

В поддержку самовыдвиженца Владимира Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону. Как уточнил сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков, этот показатель втрое превысил количество собранных подписей в 2018 году.

По всей стране, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, 22 января стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России. Как уточнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в страну приедет от 500 до 1000 международных наблюдателей из 95 стран.

Также наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России.