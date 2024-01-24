Москва, 24 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Решение, которое принял парламент Турции, одобрив заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, является суверенным решением страны. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это решение парламента Турции», ― сказал официальный представитель Кремля.

Он напомнил, Турция и является членом Североатлантического альянса и имеет свои обязательства, свои переговорные процессы со своими союзниками.

«Это суверенное решение Турции», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс в мае 2022 года. В начале апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Работа над вопросом о вступлении Швеции в блок всё ещё рассматривается.

23 января парламент Турции принял решение о вступлении Швеции в НАТО, ответив на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ратифицировать соответствующий протокол. При этом в октябре лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призывал власти Турции не ратифицировать протокол. Кроме того, он назвал «вопросом жизни и смерти» выход Анкары из НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Великого национального собрания Турции. Он также выразил надежду на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее. Генсек уверен, что членство Швеции только усилит Североатлантический альянс.