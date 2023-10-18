Анкара, 18 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Анкара должна отклонить ратификацию заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс (НАТО), а выход из НАТО является для Турции вопросом жизни и смерти. Такое мнение 18 октября высказал лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в беседе с «РИА Новости» депутат, турецкой стороне необходимо незамедлительно проявить решимость и выступить против расширения НАТО в восточном направлении.

«На первом этапе великое национальное собрание (парламент. — Прим. ред.) Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО. Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции», — сказал он.

Перинчек также назвал выход страны из НАТО наиболее эффективной практикой против заговоров США и добавил, что, по его мнению, после выхода из альянса страна сумеет объединить и консолидировать свой внутренний фронт.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви написал, что после сообщений о сбитом американскими военными в Сирии турецком беспилотнике Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Издание подчеркнуло, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал резко критиковать США после этого события.

Эрдоган 19 сентября в эфире американского телеканала PBS заявил, что Швеция не предпринимает необходимых усилий для вступления в альянс. Он подчеркнул, что для положительного решения парламентом Турции этого вопроса Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом.