Вашингтон, 18 января, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Меньшинство представителей Конгресса США препятствует дальнейшей поддержке Украины, заявил американский президент Джо Байден журналистам перед вылетом в штат Северная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум

В своей речи глава Белого дома положительно оценил прошедшую 17 января встречу с законодателями.

«Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», — сказал Байден.

По словам президента США, большинство представителей Республиканской партии поддерживают оказание помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Джо Байден пригласил руководителей фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и Сената для разговора, чтобы ускорить утверждение ими запроса на очередные $61 млрд для украинской армии. Глава Белого дома говорил о том, как важны Украине военные ресурсы — средства ПВО, артиллерия и другое — для защиты от России. Байден предупредил лидеров Конгресса о том, что затягивание выделения военной помощи Украине угрожает безопасности США, НАТО и «свободного мира».

Американский правозащитник Фил Уилайто предсказал Байдену новые проблемы в преддверии ноябрьских выборов из-за поддержки Украины. Он привёл данные опросов, согласно которым большинство избирателей поддерживают Конгресс США в нежелании дальнейшего финансирования Украины. При этом ещё в феврале 2022 года более двух третей американцев одобряли дополнительную поддержку Киева, с тех пор помощь только сокращалась, отметил правозащитник.

Перед уходом на новогодние каникулы администрация США не сумела достичь компромисса с депутатами о выделении $61 млрд на поддержку ВСУ. Вопрос будет обсуждаться в январе 2024 года.