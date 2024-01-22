Будапешт, 22 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Венгрия не станет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из средств «Европейского фонда мира», однако не может и не хочет мешать другим странам в этом вопросе. Об этом 22 января заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран — участниц организации.

Attila Volgyi/Global Look Press

«Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которые приведут к увеличению поставок оружия Украине», — сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрии пришлось бы передавать в общий фонд 23 миллиарда форинтов (60 млн евро) ежегодно, чтобы другие государства ЕС поставляли оружие Киеву.

«Разумеется, это предложение мы не поддерживаем… В то же время, конечно, мы не можем и не хотим помешать другим на основе национального решения посылать оружие», — уточнил глава МИД Венгрии.

Такое решение должно принимать каждое из правительств стран ЕС и отчитываться за него перед своими избирателями, а Венгрия этого делать не будет, добавил Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, 21 января американская газета The Wall Street Journal сообщила, что в Европе создают новый план по оказанию помощи Украине, предусматривающий создание фонда для обхода наложенного Венгрией вето на помощь Киеву. По данным издания, в него включат порядка 6,5 млрд евро из средств Европейского фонда мира, а также планируются выделять до 5 млрд евро каждый год с 2024 по 2027-й.

В середине декабря 2023 года Евросоюз не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро, рассчитанную на четыре года. Соответствующее решение правом вето заблокировала Венгрия.

Депутаты Европейского парламента 18 января поддержали резолюцию, в которой в том числе содержится осуждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «систематический подрыв ценностей ЕС» и вето на выделение помощи Украине.